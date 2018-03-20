Яма на магистрали пробивает колёса автомобилей в Новосибирске

На Ипподромской магистрали в Новосибирске появилась «коварная» яма, которая портит колёса машин, за утро на этом месте три авто попали в ДТП.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, на Ипподромской магистрали более 10 машин пробили колёса в яме на дороге. Также там столкнулись три автомобиля.

На месте происшествия на данный момент работают инспекторы ГИБДД.

«Вчера чуть не попал в эту яму, под водой не видно было. Хорошо, машину перед собой отпустил метров на 10, успел среагировать...» — сообщил очевидец в комментариях в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 20 марта первый весенний дождь привёл к пробкам и авариям на новосибирских дорогах.