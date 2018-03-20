Кабинет министров повысил зарплаты российским бюджетникам на 20 млрд рублей

Будет прибавка — премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой поддержке бюджетников во всех регионах России.

В регионы направлены 20 млрд рублей в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Средства пойдут на увеличение заработных плат сотрудников бюджетной сферы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 марта подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на сайте Правительства.

Дотации для увеличения зарплатных фондов бюджетных учреждений были предоставлены субъектам РФ в связи с готовящимся повышением минимального размера оплаты труда до 11,1 тысячи рублей.

Самые большие дотации, согласно распоряжению, получили сибирские регионы: Красноярский край — 1 млрд рублей, Алтайский край — 906,9 млн рублей, Забайкальский край — 602,2 млн рублей, в Иркутскую область было направлено 715,8 млн рублей, сообщает портал «Известия».

Напомним, для бюджетников Кузбасса эта прибавка станет уже второй за год; в ноябре 2017 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев увеличил зарплаты работников разных бюджетных сфер от 5 % до 32 %.