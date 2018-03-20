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Лекцию об «Игре престолов» прочтёт историк Тамара Эйдельман в Новосибирске

 20 марта, 13:56

центр культуры и отдыха
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Лекцию об «Игре престолов» прочтёт историк Тамара Эйдельман в Новосибирске
фото из фан-группы «Игра престолов» в соцсети «ВКонтакте»

24 марта в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» историк Тамара Эйдельман расскажет, как мир телесериала «Игра престолов» связан с реальными историческими событиями. Лекция пройдёт в рамках образовательного лектория «Кино+».

«Игра престолов» — популярный американский драматический сериал, основанный на серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». С момента премьеры в 2011 году зрительская аудитория сериала разрослась до десятков миллионов человек по всему миру. «Игра престолов» — телевизионный и культурный феномен, один из самых рейтинговых и обсуждаемых проектов XXI века, спойлерами к которому шантажируют друг друга фанаты.

Книжный первоисточник и сценарий сериала во многом основаны на реальных исторических событиях. Самая очевидная параллель — противостояние Старков и Ланнистеров и война Йорков и Ланкастеров в Англии XV века. Дотракийское племя, Стена изо льда, Красная свадьба — у этих явлений и событий можно найти прообразы в мировой истории. Именно об этом историческом бэкграунде самого популярного сериала наших дней расскажет Тамара Эйдельман.

Тамара Эйдельман — выпускница исторического факультета МГУ, потомственный историк (её отец — Натан Яковлевич Эйдельман), заслуженный учитель России, журналист и экскурсовод в одном лице. Больше 30 лет Тамара Эйдельман преподаёт историю в московских школах. В разное время вела передачи на радиостанциях «Маяк», «Голос России» и «Радио России-Культура», а теперь читает лекции, посвящённые пиратам, мумиям, «Американским богам», «Молодому Папе» и Жанне Д’Арк.

Лекция под названием «Игра престолов. Комментарий историка. Как устроен мир „Игры престолов“ и как он связан с реальными историческими событиями» состоится 24 марта в 18:00.

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