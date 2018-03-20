Москва надеется, что итоги выборов в РФ повлияют в США на тех, кто хочет её изоляции

Москва рассчитывает, что итоги президентских выборов в РФ изменят ход мыслей тех политиков в США, которые хотят изоляции России.

Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы «Единой России» Адальби Шхагошева.

«Я очень рассчитываю, что результат, который показан на этих выборах, станет фактором, который изменит направление движения мысли некоторых политиков в США, которые одержимы идеей изоляции России», — сказал ТАСС дипломат.

Напомним, что США вводили санкции против сибирского полпреда Сергея Меняйло. Он попал в раздел «Администрация президента» под «звёздочкой» — это означает, что в его отношении уже вводились американские санкции, когда он стал губернатором Севастополя, после присоединения Крыма к России в 2014 году.