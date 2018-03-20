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На повышение зарплаты бюджетникам Новосибирской области направлено 394 млн рублей

 20 марта, 16:46
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На повышение зарплаты бюджетникам Новосибирской области направлено 394 млн рублей
фото с сайта psyera.ru

Из 20 млрд рублей, направленных по распоряжению Правительства РФ в регионы для повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в Новосибирскую область поступит 394 млрд рублей.

16 марта российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение 440-р, согласно которому из Министерства финансов Российской Федерации во все субъекты должны поступить дотации, направленные на повышение заработной платы сотрудников учреждений, финансирующихся из бюджета.

Увеличение выплат для врачей, педагогов, социальных работников и работников культуры запланировано в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11,1 тысячи рублей. Новосибирская область получит на эти цели 394,1 млн рублей.

Средства будут предоставлены по условиям государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Напомним, наибольший объём дотаций, согласно постановлению 440-р, получат Красноярский и Алтайский края.

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