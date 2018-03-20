Объекты для благоустройства выбрали в 10 маленьких городах Новосибирской области

За благоустройство общественных объектов и территорий проголосовали почти 230 тысяч человек из 10 муниципальных образований региона.

В декабре 2017 года правительство Новосибирской области определило 10 районов и муниципальных образований для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды». Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Карасук, Куйбышев, Обь, Татарск, Тогучин и рабочий посёлок Краснообск предложили 52 объекта, по их мнению, достойных благоустройства в первоочередном порядке, то есть в 2018-2019 годах.

Для проведения рейтингового голосования в регионе оборудовали 402 участка, в процедуре приняли участие около 230 тысяч человек.

Территории для проведения благоустройства в ближайшее время по итогам рейтингового голосования определены и будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области собрал более 48 тысяч предложений жителей по территориям для благоустройства; объекты, собравшие больше всего пожеланий, были вынесены на голосование первыми.