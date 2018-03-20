Первых грачей заметили орнитологи в Новосибирске

В лесополосе около станции Клещиха учёные, изучающие птиц, заметили скопление гнёзд грачей; местные жители бомжеватого вида пожаловались орнитологам на птичий гвалт.

По оценкам специалистов, домой вернутся далеко не все грачи: кто-то не пережил зиму на юге Казахстана, в Узбекистане и Афганистане, а некоторые погибли в опасном пути на родину. Однако оставшиеся уже начали занимать прежние гнёзда.

По приблизительным оценкам, суммарное количество гнездящихся на периферии Новосибирска грачей составляет 800–900 пар. А в лесополосах вдоль Ордынского шоссе, вблизи Бердска и возле Колывани этих птиц ещё больше. А вот, например, в Германии и соседних с нею странах грачи уже давно получили статус краснокнижного вида.

«Недавно мы специально съездили на юго-западную окраину Новосибирска. Заметили довольно рассредоточенную колонию грачей — около 100-120 гнёзд. Здесь же нас встретили местные обитатели, которые узнав, что мы орнитологи, пожаловались на птичий гвалт. По тропе мы вышли на автомобильную дорогу, и увидели в ровной аллее специально высаженных лет 50 назад берёз ещё три десятка грачиных гнёзд.

Недалеко, к моей радости, увидел невысоко на тополе свежее гнездо ворона. Лет 40 не видел гнёзд этой большой чёрной птицы!

Повсюду беспокоились сороки. Серые вороны тоже занимали гнездовые участки. Но чёрные и гибридные вороны ещё не все отлетели из Новосибирска к местам гнездования к востоку от восточных районов Кемеровской области. Сами грачи, если и пролетали, то одиночками и высоко в небе», — рассказал Сиб.фм орнитолог Алексей Яновский.



Через день Алексей Яновский уже на заходе солнца из окна лоджии заметил грачей, пролетавших небольшой рассеянной группой высоко в небе и почему-то с севера на юг.

«Это так и бывает каждой весной в середине и в конце марта. Грачи прилетают с юга небольшими группами, а то и поодиночке, и в первую неделю после прилёта держатся на Хилокской и Гусинобродской свалках.

Попытки грачей загнездиться в черте Новосибирска каждый раз встречают резкое неприятие части горожан, которых раздражают крики грачей, похожих на вороньи крики.

И на западной, и на северо-восточной окраине горожане во избежание гнездования грачей настаивают на сносе высоких деревьев, где эти птицы гнездятся», — рассказал специалист.

Однако, по мнению Алексея Яновского, грач — весьма полезная для сельского хозяйства птица. Ведь в ежедневном меню грачей — такие вредные насекомые, как майский жук, клоп-черепашка, жук-кузька, гусеница лугового мотылька. Следуя по полям за сельскохозяйственной техникой, грачи истребляют не только насекомых, но и мышевидных грызунов.

Следом за грачами в Новосибирскую область и соседние регионы прилетят скворцы и серебристые чайки, затем коршуны и белые трясогузки, ну и только после этого — ласточки.

Напомним, в феврале пьяные птицы падали с веток в Новосибирске.