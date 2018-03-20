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Потомок Полиграфа Шарикова взорвал интернет (видео)

 20 марта, 17:39
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Потомок Полиграфа Шарикова взорвал интернет (видео)
фото пользователя emceegrath с сайта Reddt

В Сети появились фотографии собаки, морда которой имела явные человеческие черты лица; хозяйку пса заподозрили в публикации фейковых снимков.

Фото собаки с человеческим лицом обрело невиданную популярность после появления на платформе Reddit. На форум снимок выложил житель США, знакомый хозяйки собаки, пояснив, что Шанталь Дежарден, у которой живёт собака, регулярно постит фотографии в Facebook.

У пушистого коричневого пса по кличке Йоги на фото видны выразительные веки, немного опущенные и выдающиеся вперёд, и пухлые губы в полуулыбке.

20 тысяч пользователей интернета, просмотревших фото, разделили свои мнения: одни утверждали, что это чудо, другие испугались необычного внешнего вида собаки. Ещё одна часть посетителей форума заподозрила хозяйку собаки в подделке изображения.

В ответ на обвинения в Сети появилось видео, на котором Йоги виляет хвостом и подмигивает в камеру.

Напомним, в феврале фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке «поймали» самку снежного барса с четырьмя котятами.

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