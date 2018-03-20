Пропавшего спасателя МЧС нашли погибшим в Новосибирске

Пропавшего в ноябре 2017 года 42-летнего сотрудника МЧС Новосибирска обнаружили мёртвым вечером 19 марта.

В ноябре 2017 года пресс-служба регионального МВД объявила о пропаже новосибирского спасателя. 42-летний Константин Смородинцев 28 октября около 20:30 вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу Оби, в районе Димитровского моста, и пропал. Мужчина был одет в рабочую форму: тёплая зелёная куртка, синие брюки и чёрная обувь.

20 марта прес-сслужба СК по Новосибирской области сообщила, что вечером 19 марта рыбаки нашли тело Константина Смородинцева в реке Обь, в 200 метрах от аквапарка «Аквамир».

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, 20 марта жители Новосибирска помогли с транспортировкой на родину тела погибшего Данила Лосева, которого разыскивали почти полгода.