Путин вручил награды паралимпийцам

Президент России Владимир Путин восхищён силой духа отечественных паралимпийцев, которые в меньшинстве и в не самые простые времена могли добиться выдающихся результатов на играх в Пхёнчхане.

На церемонии в Кремле глава государства поздравил атлетов «с великолепным выступлением».

«Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, причём сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве, выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград паралимпийцам, сообщает ТАСС.

Напомним, сибиряки выражали поддержку российским спортсменам, которые по решению МОК смогут выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.