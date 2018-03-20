Школьницу придавил бетонный забор в Барнауле

Огромный забор возле школы в Барнауле упал на семилетнюю ученицу, девочку госпитализировали с различными травмами, а следственный комитет начал проверку случившегося.

Как сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю,19 марта около 16:20 на семилетнюю школьницу упала часть бетонного забора школы № 31 Барнаула. Девочку с различными травмами госпитализировали в городскую больницу.

Региональный следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале качели убили школьника в Иркутской области.