Школьники из Татарского района лучше всех в НСО готовы к труду и обороне

В зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников Новосибирской области приняли участие почти десять тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, III зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Новосибирской области проходил в городе Бердске. В нём приняли участие почти десять тысяч человек.

Победу в финальном этапе фестиваля одержали школьники из Татарского района. В тройку лидеров также вошли учащиеся из Баганского и Сузунского районов. В личном первенстве среди юношей первое место занял Илья Тихоненко из Сузунского района, а среди девушек Ксения Пилясова из Татарского.

«Фестивали ГТО среди обучающихся Новосибирской области традиционно проходят в три этапа — на уровне образовательных организаций, на уровне муниципальных образований и городских округов и областной финал. В III фестивале выступили 9 039 человек из 35 муниципальных образований региона. 120 сильнейших (15 команд по восемь человек) разыграли призовые места», — сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, в марте стали известны команды-победители из НСО в IV Национальном чемпионате JuniorSkills.