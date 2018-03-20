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Телеграм сохранит конфиденциальность

 20 марта, 21:04
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Телеграм сохранит конфиденциальность
фото с сайта pixabay.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сохранит политику конфиденциальности переписки пользователей, несмотря на угрозы возможной блокировки, сообщает ТАСС.

Так Дуров прокомментировал в своём Twitter-аккаунте возможность блокировки Telegram в России из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь», — написал он.

Напомним, что 35 пользователей популярного мессенджера при поддержке юристов общественной организации «РосКомСвобода» подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск с требованием прекратить вмешательство ФСБ России в их переписки.

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