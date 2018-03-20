Владимир Путин в десять раз обошёл даже самого амбициозного конкурента, проводников больше не нужно подводить под монастырь, а тайная солярка рано или поздно стала явью — всё, чем Сиб.фм запомнился понедельник, 19 марта.

ВЫБРАЛИ

Глубокой ночью врио губернатора региона Андрей Травников и председатель областного избиркома Ольга Благо подвели итоги выборов президента России. В Новосибирской области в выборах приняли участие 60 % жителей — более 1,3 млн человек. 70 % пришедших на выборы отдали свои голоса за действующего главу государства Владимира Путина, его самый активный конкурент Павел Грудинин набрал около 18 %, председатель ЛДПР Владимир Жириновский стал третьим с 4,1 %. Ольга Благо также отметила, что нынешние выборы прошли чётко, организованно и без нарушений, способных повлиять на итоги выборов в регионе. В том числе, никто не саботировал голосование и не портил избирательные бюллетени. После окончательного подсчёта цифры не очень изменились: Владимир Путин одержал уверенное лидерство, только в Новосибирской области увеличив количество лояльных избирателей на 150 тысяч человек.

ВОКЗАЛ-ВОКЗАЛ

ОАО «РЖД» вводит новую услугу. Больше не нужно уговаривать проводников «передать посылочку»: отправить и получить груз не тяжелее 30 килограммов можно вполне легально. Пунктами приёма и отправки будут железнодорожные вокзалы. Стоимость доставки будет начинаться от 350 рублей и зависеть от веса и маршрута посылки. К лету 2018 года получить и отправить посылку можно будет на вокзале Новосибирск-Главный. Пока «РЖД» объявили о введении услуги на 111 железнодорожных станциях.

КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

Реаниматологи скорой помощи около получаса боролись за жизнь мужчины на станции «Маршала Покрышкина» в новосибирском метро. Пассажир почувствовал себя плохо: заболело сердце. Увидев состояние мужчины, сотрудники полиции на станции вызвали скорую. Врачи полчаса пытались реанимировать мужчину прямо на перроне, но, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.

НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют метели, мокрый снег, ветер с порывами до 27 м/с, а также снежные заносы и гололёд на дорогах. Страшное дело. Спасатели рекомендуют избежать ЧП и несчастных случаев самым надёжным способом: не отправляться в дальние поездки, да и вообще не выходить на улицу без острой необходимости. К тому же, лучше убрать вещи с балконов и лоджий, чтобы их не разметало ветром по окрестностям.

РЕЧНИКИ-РАЗБОЙНИКИ

В «Иртышском пароходстве» организовалась банда. Восемь капитанов и шкипер-механик, уважаемые люди. Всё лето 2016 года банда квалифицированных речников воровала солярку: капитаны вносили в документы о расходе топлива на «Бункербазе-53» завышенные цифры, а образовавшиеся излишки реализовывали. Заработали 1,2 млн рублей. А ещё условные сроки. Дела организатора и двух участников схемы суд рассмотрел в особом порядке.