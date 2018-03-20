Три вечера с оперной дивой проведут жители Новосибирска

В Новосибирске вновь выступит Вероника Джиоева — поклонники её таланта смогут увидеть певицу в двух спектаклях и на вечере романса.

Как узнал Сиб.фм из сообщения на сайте НОВАТа, перед приездом в Новосибирск певица примет участие в финальном концерте фестиваля «Гала-опера», он пройдёт в Москве 21 марта.



А уже 25 марта Вероника Джиоева дебютирует на новосибирской сцене в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад», она исполнит партию Амелии. 29 марта певица споёт главную партию в опере «Аида».



Третья встреча с певицей состоится в зале Исидора Зака — там Вероника Джиоева под аккомпанемент пианиста Дмитрия Сибирцева исполнит русские романсы.



«Конечно, выдался напряжённый месяц: концертные выступления, фестиваль. Но такой ритм не может не радовать — значит, меня ждут, хотят услышать. С нетерпением жду возвращения на сцену новосибирского театра. Меня всегда тепло встречают в Новосибирске, а после прошлогоднего летнего фестиваля в Сибири у меня появилось ещё больше друзей и поклонников, которые дарят мне так много любви и тёплых слов!» — цитирует слова оперной певицы сайт НОВАТа.



Напомним, в марте худрука Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана наградили нагрудным знаком Министерства культуры России.