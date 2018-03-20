У новосибирского хлеба выявили картофельную болезнь

Плохо пахнет, мякиш чернеет и превращается в слизь — эксперты Роскачества впервые за время исследования обнаружили картофельную болезнь в новосибирском хлебе.

Как сообщила пресс-служба Роскачества, эксперты обнаружили картофельную болезнь в хлебе из Новосибирской области. Недостаток нашли впервые за время всероссийского исследования.

Картофельная болезнь весьма распространена среди хлебобулочных изделий — её провоцирует почвенный микроб. Практически любое зерно в той или иной степени обременено картофельной палочкой.

«В процессе помола они переходят через муку в тесто, а затем в хлеб и, в худшем случае, в организм человека», — рассказали эксперты Роскачества.

Чаще всего заражается белый хлеб, сложнее всего встретить больными картофельной болезнью сухари и сушки.

«Даже при наличии самого современного оборудования и высочайшей культуры производства 100% гарантии избавления хлеба от картофельной болезни не может дать никто. Более того, при заражении промышленных помещений картофельную палочку вывести из предприятия очень сложно. В целом интенсивность заражения зерна зависит от почвы, климата, во время которого происходила уборка зерна, технологий послеуборочной обработки и качества очистки зёрен», — сообщила пресс-служба ведомства.

Понять, что хлеб болен, очень просто: у него затхлый запах, как у переспелых овощей и фруктов, его корка теряет упругость, а мякиш становится тёмным, вязким, похожим на слизь. Такой продукт вряд ли кого-то соблазнит его съесть, тем более что делать этого не стоит. Заражённым хлебом нельзя кормить животных или делать из него сухари — лучше сразу выбросить, советуют специалисты.

«Для того чтобы снизить возможность покупки зараженного хлеба, его нужно приобретать в точках организованной торговли, где созданы все условия для хранения и реализации хлеба. Стоит покупать ровно столько хлеба, сколько будет оперативно употреблено в пищу, хранить по нескольку дней его не стоит.

Кстати, если температура окружающего воздуха превышает 20 градусов, хлеб лучше всего будет отправить в холодильник», — порекомендовали эксперты.

Напомним, в марте более 100 тонн незаконных продуктов не пустили в Новосибирскую область.