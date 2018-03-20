В 2017 году в России было продано 1,5 млн авто; в массовом сегменте лидирует LADA

Выручка от продаж новых авто в России практически достигла 2 трлн рублей. Чуть более 90 % российского рынка пришлось на массовый сегмент, соответственно оставшиеся примерно 10 % — это продажи премиальных машин, сообщает «АВТОСТАТ».

А вот в объёме выручки премиум-сегмент занимает уже 27,6 %, что, безусловно, связано с более высокой стоимостью таких автомобилей.

На долю массового сегмента здесь приходится 72,4 %. Отметим также, что в премиальном сегменте бренды-лидеры те же, причём как по продажам, так и по выручке, и следуют в одинаковой очередности: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover.

В массовом же сегменте по продажам лидирует LADA, а по выручке — Toyota. Кроме этого, в пятёрку лидеров продаж тут попадает Renault, а по выручке — Volkswagen, поскольку средневзвешенная цена автомобилей немецкой марки выше, чем французской.