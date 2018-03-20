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В Новосибирскую область не пустили Чипполино из Казахстана

 20 марта, 14:06
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В Новосибирскую область не пустили Чипполино из Казахстана

На границе с Казахстаном новосибирские таможенники задержали огурцы, лук и цветы — весь товар был оформлен ненадлежащим образом.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, в воскресенье 18 марта дежуривших на пропускном пункте «Карасук» инспекторов ведомства заинтересовали свежесрезанные цветы, которые пытались ввезти на территорию региона.

При проверке выяснилось, что у 108 тысяч срезов, выращенных в Италии, Колумбии и Эквадоре, отсутствовала какая-либо маркировка. В маркировке должно быть обозначено наименование, страна происхождения товара и экспортёр. В пресс-службе уточнили, что владелец груза намеревался продать их новосибирским и томским оптовикам.

В тот же день при проверке следовавших из Казахстана фур сотрудники фитосанитарного контрольного поста обнаружили шесть партий свежих огурцов и репчатого лука. Выращенные в Казахстане и Кыргызстане овощи общим весом 75,8 тонны ввозились с недействительными фитосанитарными сертификатами и маркировкой.

В связи с этими нарушениями ввоз товаров высокого фитосанитарного риска в Россию был запрещён — все партии отправлены обратно их владельцам.

Напомним, в начале марта инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз в Новосибирскую область более 100 тонн продуктов без документов.

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