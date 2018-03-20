Всемирно известные музыканты сыграют для жителей посёлка в Новосибирской области

В рамках V Транссибирского Арт-Фестиваля российские и зарубежные именитые музыканты дадут концерты в Искитимском, Краснозёрском и Карасукском районах Новосибирской области.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, первые пять концертов в рамках V Транссибирского Арт-Фестиваля, который проходит в Новосибирской области с 9 марта по 2 апреля, посетили уже более 3,5 тысячи зрителей. В 2018 году в программе музыкального форума также представлены выставки живописи, кинопоказы художественных и документальных фильмов, мастер-классы от ведущих исполнителей.

«Перед новосибирскими зрителями выступили такие всемирно известные музыканты, как дирижёр Кент Нагано (Япония), дирижёр Лео Куокман (Макао), виолончелист Пабло Феррандес (Испания) и другие. Всего в рамках V Транссибирского Арт-Фестиваля запланировано 19 концертов. 12 марта состоялось открытие областной программы музыкального форума концертом камерной музыки в городе Бердске», — сообщила пресс-служба правительства.

В рамках областной программы концерты состоятся и в других районах области. 25 марта в Искитиме сыграют швейцарские скрипачки Илва Эйгус и Софи Брэнсон, фортепианисты Лев Терсков и Александр Воронцов, германско-иранская виолончелистка Лаура Моиниан-Багхери и другие исполнители. В Краснозёрском и Карасукском районах 25-26 марта выступят швейцарский саксофонист Даниэль Шнидер и струнный квартет «Фаэтон».

Напомним, 20 марта стало известно, что жители Новосибирска проведут три вечера с оперной дивой.