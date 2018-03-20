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Взрыв газа в Мурманске: под завалами остались люди

 20 марта, 23:40
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Взрыв газа в Мурманске: под завалами остались люди
фото с сайта pixabay.com.

Два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Мурманске, сообщил ТАСС во вторник, 20 марта, источник в экстренных службах города.

«В квартире на третьем этаже жилого дома заблокированы пять человек, ещё два человека могут находиться под завалами», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, созданный на месте ЧП, сообщал, что один человек погиб, четверо пострадали и ещё пятеро блокированы в результате ЧП. Взрыв произошёл, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвёртый и пятый этажи.

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