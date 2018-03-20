Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.

Осенью 2017 года 17-летний Данил Лосев приехал в столицу Сибири из Тобольска. Юноша поступил на бюджет Новосибирского государственного технического университета. Его мать, Ирина Деменкова, отмечает, что он был очень умным парнем.

Что же произошло с Данилом за два месяца пребывания в Новосибирске, до сих пор никто не понимает. Но вечером 29 октября он ушёл из общежития университета и не вернулся. С тех пор Ирина начала совместно с волонтёрами активные поиски сына. В скором времени множество людей подключились к розыскам и даже организовали сообщества, посвящённые этому, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Все переживали за судьбу молодого человека и надеялись, что удастся найти его живым.

18 марта в группе поиска Данила Лосева во «ВКонтакте» сообщили о том, что рыбаки в населённом садоводческом некоммерческом товариществе «Ветеран войны» в 20 километрах от Новосибирска обнаружили тело Данила. При нём был его телефон, одежда и три фотографии.

Убитая горем мать юноши столкнулась ещё с одной проблемой: стоимость транспортировки тела сына из Новосибирск в Тобольск — 70 тысяч рублей. Для женщины эта сумма оказалась неподъёмной. Однако люди, большинство из которых жители Новосибирска, не остались равнодушными — за два дня они помогли матери собрать деньги.

«Это очень большая сумма, без помощи я бы, конечно, не справилась. Огромное всем спасибо за материальную и моральную помощь, никогда этого не забуду. Сейчас мы с Даней едем домой в Тобольск, я благодарна людям, что у него будут достойные похороны», — рассказала Сиб.фм Ирина.

20 марта в Новосибирском морге бюро судебно-медицинской экспертизы состоялось прощание с Данилом. На встречу пришли друзья, сокурсники юношы, люди, которые поддерживали Ирину всё это время. На прощание приехали люди даже из Бийска и Кемерова.

Со многими людьми, которые поддерживали Ирину в интернете, она на церемонии прощания встретилась впервые. Собравшиеся активно обсуждали, что могло стать причиной его гибели.

«До сих пор никто не верит, понимаете. Смотришь на фотографии и думаешь, почему так случилось...Он такой светлый, хороший, умный, он мог бы столько ещё сделать всего в жизни, помочь государству... Может быть, другие матери после этого уберегут своих деток. Мы сегодня говорили о том, что надо добрее быть друг к другу, внимательнее. Если человеку, который рядом с тобой, плохо, спроси, узнай, что случилось», — поделилась Ирина.

В то, что Данил мог свести счёты с жизнь, ни мать, ни друзья и одногруппники парня не верят, отмечая, что на него это не похоже.

«Ни причина, ни время смерти ещё не известны. Я считаю, что его либо довели, либо это был несчастный случай. Следствие продолжается. Экспертизу ДНК ещё не сделали. Но я, как мать, опознала его на 100%: и тело, и одежду. Поэтому я спокойно уезжаю в Тобольск и знаю, что похороню своего сына», — рассказала Ирина.

Напомним, 18 марта стало известно, что следов насилия при смерти Данила Лосева экспертиза не установила.