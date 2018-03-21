Песков не стал советовать Грудинину, сбривать ли усы после проигранного пари

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от совета кандидату Павлу Грудинину о том, стоит ли сбривать усы, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, ему самому было легко сдержать подобное обещание после проигранного спора с дочерью.

«Я не могу в личном плане таких советов давать, я не думаю, что я имею на это право. Это может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал Песков.

В феврале в ходе интервью видеоблогер Юрий Дудь предложил Грудинину пари. По условиям, если кандидат наберёт на выборах больше 15 % голосов, блогер бреется налысо, а если меньше, то представителю фракции КПРФ предстоит сбрить усы. По предварительным данным ЦИК, Павел Грудинин набрал 11,8 %.

Напомним, что 13 февраля в Новосибирске Павел Грудинин обещал победить бедность.