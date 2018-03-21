Почти 2 млрд рублей потратят на весенне-полевые работы в Новосибирской области

1,952 млрд рублей, которые выделит правительство Новосибирской области, составят лишь две пятых части затрат сельхозтоваропроизводителей на время весенне-полевых работ.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области на проведение весенне-полевых работ направили почти 2 млрд рублей господдержки. Аграрии должны будут провести работы на площади 2,38 млн гектаров. Объём посевных площадей по овощам и картофелю составит 520 и 500 тонн.

«Стоимость весенне-полевых работ в 2018 году составит порядка 5,2 млрд рублей, в том числе с учётом средств на приобретение ГСМ, запасных частей, минеральных удобрений и средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур и других. На сегодняшний день профинансировано около 500 млн рублей», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Более 19 тысяч тонн семян направят на свободную реализацию. Для проведения сортообновления сельскохозяйственные товаропроизводители приобретут дополнительно девять тысяч тонн элитных семян, около трёх тысяч из которых уже поступили в хозяйства Новосибирской области.

«При запланированном приобретении 48 тысяч тонн минеральных удобрений на данный момент закуплено 12 тысяч тонн. Горюче-смазочных материалов находится в хозяйствах 20 %. Техническая готовность сельскохозяйственной техники составляет 89 %», — отметила пресс-служба.

Как сообщил врио министра сельского хозяйства региона Василий Пронькин, на проведение весенне-полевых работ всего выделят 1,952 млрд рублей, включая финансирование из федерального бюджета. Фактически это 2/5 от тех затрат, что понесут сельхозтоваропроизводители.

Напомним, в феврале стало известно, что на дороги и сельское хозяйство Новосибирской области выделят 2 млрд рублей.