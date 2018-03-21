5 баллов
-4 °C
Курс ЦБ:
57,5
70,57

Горно-Алтайск может стать столицей России — Александр Карелин

 21 марта, 17:23
были упомянуты
подходящие темы
Горно-Алтайск может стать столицей России &mdash; Александр Карелин
фото с сайта uznyvse.ru

Во время одной из поездок Александра Карелина по сибирским городам перед президентскими выборами его, по большому счёту, в шутку спросили о перспективах переноса российской столицы в Сибирь — ответ депутата Госдумы поверг местных жителей и чиновников в шок.

В преддверии президентских выборов Александр Карелин встретился с жителями республики Алтай, отвечал на их вопросы. Один из жителей села Майма спросил его мнение о возможности переноса столицы России в один из сибирских городов. Ответ был, мягко говоря, ошеломляющим.

«Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача... Повторю: я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за», — приводит слова политика портал «Новости Горного Алтая».

Пока местные жители приходят в себя после встречи с Карелиным, местные чиновники подозревают деятеля «Единой России» в том, что он метит в республиканские губернаторы: в 2019 году истекают полномочия действующего главы региона Александра Бердникова. К тому же Александр Карелин не упускает ни одной возможности наведаться в Горный Алтай и даже приехал туда праздновать свой юбилей.

Напомним, в октябре 2017 года Александр Карелин принял участие в церемонии открытия ледовой арены в Искитиме.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1.11.2017, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.
 3.10.2017, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.

Дом для хоккея

 27.09.2017, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.