Во время одной из поездок Александра Карелина по сибирским городам перед президентскими выборами его, по большому счёту, в шутку спросили о перспективах переноса российской столицы в Сибирь — ответ депутата Госдумы поверг местных жителей и чиновников в шок.

В преддверии президентских выборов Александр Карелин встретился с жителями республики Алтай, отвечал на их вопросы. Один из жителей села Майма спросил его мнение о возможности переноса столицы России в один из сибирских городов. Ответ был, мягко говоря, ошеломляющим.

«Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача... Повторю: я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за», — приводит слова политика портал «Новости Горного Алтая».

Пока местные жители приходят в себя после встречи с Карелиным, местные чиновники подозревают деятеля «Единой России» в том, что он метит в республиканские губернаторы: в 2019 году истекают полномочия действующего главы региона Александра Бердникова. К тому же Александр Карелин не упускает ни одной возможности наведаться в Горный Алтай и даже приехал туда праздновать свой юбилей.

Напомним, в октябре 2017 года Александр Карелин принял участие в церемонии открытия ледовой арены в Искитиме.