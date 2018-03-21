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Дело серийного домушника расследует новосибирская полиция

 21 марта, 09:56
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Дело серийного домушника расследует новосибирская полиция
фото с сайта pixabay.com

Полиция задержала подозреваемого в десяти квартирных кражах: он подбирал ключи к квартирам своих жертв и выносил драгоценности и меха на большую сумму денег.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, полицейские задержали 35-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в серии квартирных краж. 3 февраля он проник в дом на улице Планировочной и похитил норковую шубу и золотые украшения хозяйки жилища. Сумма ущерба составила более 82 тысяч рублей.

Далее, в ходе расследования, полицейские установили причастность подозреваемого к другому преступлению: в середине февраля он проник в квартиру дома на улице Оловозаводской и похитил драгоценности на сумму 40 тысяч рублей.

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска и следователи собрали доказательства совершения задержанным десяти квартирных краж в Новосибирске. Часть драгоценностей обнаружена и изъята, сотрудники полиции продолжают устанавливать личности скупщиков, которым было продано похищенное имущество», — сообщила пресс-служба ведомства.

В квартиры горожан подозреваемый проникал, подбирая ключи к замкам входных дверей. Сотрудники МВД отмечают, что это один из самых распространённых способов.

Напомним, в феврале скрытая камера помогла раскрыть серию ограблений в Новосибирске.

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