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Депутат горсовета проиграла суд с мэрией Новосибирска

 21 марта, 16:28
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Депутат горсовета проиграла суд с мэрией Новосибирска

Центральный суд Новосибирска не удовлетворил иск депутата Натальи Пинус к департаменту земельных отношений мэрии — там ей отказались предоставить список застройщиков-должников.

Как написала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в соцсети Facebook, в исковом заявлении содержалось требование признать незаконным отказ в предоставлении информации по 10 самым крупным застройщикам, задолжавшим муниципалитету деньги за аренду земли.

Депутат попросила обнародовать список в конце 2017 года, однако в департаменте ей отказали. После этого Наталья Пинус написала заявление в Центральный суд города, но он согласился с позицией ведомства. Теперь истица намерена обжаловать это решение.

«Мотивированное решение суда будет готово в конце марта — начале апреля. Только ознакомившись с мотивированным решением, мы поймём точную причину отказа. Решение будем обжаловать», — сообщила Наталья Пинус на своей странице в соцсети.

По информации депутата, застройщики должны муниципалитету около 3,7 млрд рублей.

«Это гигантская сумма, если учесть тот факт, что бюджет города Новосибирска — 37,5 млрд рублей, а на капитальное строительство в 2018 году планируется выделить всего 1,3 млрд рублей. Дополнительным неприятным моментом является тот факт, что среди крупных задолжников есть застройщики — представители депутатского корпуса. 3,7 млрд рублей — это, например, шесть новых школ или четыре современных поликлиники. Но деньги не идут на развитие города, оставаясь в карманах недобросовестных застройщиков», — написала Наталья Пинус.

Напомним, в марте общественники обвинили мэрию в неправильной организации голосования за благоустройство общественных территорий.

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