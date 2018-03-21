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Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

 21 марта, 17:01
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Две крупные отставки в Новосибирске &mdash; политолог высказал мнение об их причинах
фото с сайта nso.ru

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.

За один день, 20 марта, в отставку ушли два крупных руководителя в Новосибирской области — врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким и генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов.

Как сообщила Сиб.фм 21 марта начальник пресс-службы врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Татьяна Асадчая, врио министра ЖКХ региона ушёл в отставку. После двухнедельного отпуска, начинающегося 19 марта, Евгений Ким покинет ведомство. Соответствующий документ подписал врио главы области.

Кандидат исторических наук, политолог и политконсультант Дмитрий Пучкин пообщался с корреспондентом Сиб.фм и высказал своё мнение по поводу причин и мотивов кадровых перестановок.

По мнению эксперта, дело в первую очередь не в «поводах» для отставки, а в её истинной причине — начало второй волны смены Андреем Травниковым кадров в облправительстве.

«Врио губернатора достаточно осторожен: на место отставленных людей он назначает их заместителей, либо управленцев из других министерств. Никаких новых людей он не приводит. Это разумно, поскольку, во-первых, на то, чтобы найти новые кадры, приезжему человеку требуется немало времени, во-вторых, любые такие „перетряски“ не очень нужны перед началом избирательной кампании», — прокомментировал Дмитрий Пучкин.

Что касается поводов для отставки, то ими в первую очередь стали скандал с погибшими детьми в Колыванском районе и нашумевшая мусорная концессия. Официальные комментарии по поводу смены кадров врио губернатора не даёт.

«У Андрея Травникова такая политика: он не анонсирует отставки, не комментирует их. На мой взгляд, это не очень хорошо. В подобном случае должны быть некие спикеры, которые доносят такую информацию до СМИ. Поскольку для управленческого слоя в условиях прихода нового человека, для того, чтобы они выполняли свои обязанности, нужно некое спокойствие за своё настоящее и будущее. А когда причины отставки министра не выясняются напрямую, а есть только версии общественников, у многих могут появиться сомнения по поводу истинных причин увольнений», — рассказал Дмитрий Пучкин.

Политолог отметил, что в случае с мусорной концессией правительству нужен был «козёл отпущения», им и стал Евгений Ким. Однако, по мнению эксперта, убирать подобного человека с должности до выборов не очень разумно. Ким был одним из основных министров в управленческой команде, при этом, в отличие от остальных, обладал большим опытом работы.

«Министерство ЖКХ пишет „правила игры“ для всей области и опекает свою сферу за пределами областного центра, где она находится в гораздо худшем состоянии, чем в Новосибирске. Несмотря на конфликтность на рыке управляющих компаний и маленькое финансирование, сфера ЖКХ в области неплохо функционирует в сравнении с другими городами-миллионниками. Кроме случая с Колыванским районом, я не припомню других крупных скандалов за время работы Кима», — подчеркнул политолог.

Дмитрий Пучкин отметил, что в ситуации с отставкой Евгений Ким правильно поступил. В западной практике, когда управленцу в рабочей форме выдвигают претензии, он сам подаёт в отставку. Не потому что признаёт эту критику, а просто не хочет подставлять лидера и показывает, что понимает правила игры.

20 марта стало известно и о другой отставке. Руслан Власов покинул свой пост генерального директора «СИБЭКО» — об этом сообщила пресс-служба компании. Его должность занял руководитель Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов — соответствующее решение принял Совет директоров. СГК ещё в феврале 2018 года приобрела 78 % акций АО «Сибирская энергетическая компания».

«В настоящий момент происходит интеграция „СИБЭКО“ в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа „СИБЭКО“ будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании», — сообщили на сайте «СИБЭКО».

Дмитрий Пучкин объяснил: у некоторых людей может родиться версия, что подобная смена кадров — расплата за инициативу «СИБЭКО» и экс-губернатора Владимира Городецкого по повышению тарифов ЖКХ, которая провалилась. Однако, по мнению политолога, такая версия маловероятна.

«„СИБЭКО“ тогда в условиях тотального информационного террора, который был развязан против неё группой активных общественников, при поддержке местных СМИ, всё равно удалось провести свою пиар-стратегию. И имиджевый урон им удалось минимизировать. А „главным злодеем“ стал Городецкий», — прокомментировал эксперт.

Политолог считает, подобная смена кадров в «СИБЭКО» — логика обычной бизнес-структуры, которая, получив большой пакет акций, выставила своих людей. Михаил Кузнецов — управленец с большим опытом работы именно в сфере экономики. Дмитрий Пучкин уверен: он станет хорошим руководителем «СИБЭКО» и может помочь компании развиваться дальше.

Напомним, в марте Анатолий Локоть представил нового главу администрации Дзержинского района Новосибирска.

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