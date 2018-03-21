Карманница обворовала детей в новосибирской школе

Несколько учеников новосибирской школы № 120 не досчитались денег и ценных вещей, когда забрали свою одежду в раздевалке; полицейские разыскивают женщину, проникшую в школу под мнимым предлогом забрать ребёнка после уроков.

В редакцию Сиб.фм обратились родители учеников одной из школ Новосибирска с сообщением, в которое сначала было сложно поверить — во время уроков неизвестный украл из карманов верхней одежды учеников деньги и вещи.

«У нашего сына пропало 350 рублей из кармана. Он говорит, что ещё у некоторых детей деньги пропали, у одной девочки даже серёжки золотые», — сообщил корреспонденту Сиб.фм отец одного из школьников.

Родители и педагоги первым делом отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах «засветилась» женщина. Потерпевшие и сотрудники школы предположили, что она могла пройти в школьную раздевалку и обчистить карманы верхней одежды детей и сумки, которые они оставили в гардеробе. Охранник подтвердил, что женщина на видео прошла в здание школы, сказав сотруднице учреждения, что собирается забрать своего ребёнка после уроков.

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт хищения денег и вещей и сообщили о том, что родители пяти учеников написали заявления в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 КУ РФ «Кража». Им предстоит установить личность воровки и разыскать её.

Напомним, 11 мара полиция задержала 14-летнюю девочку по подозрению в краже смартфона в Новосибирске.

