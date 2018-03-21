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На газификацию Новосибирской области правительство направит 133 млн рублей

 21 марта, 22:45
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На газификацию Новосибирской области правительство направит 133 млн рублей
фото с сайта pixabay.com

В регионе продолжает действовать программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах»; в рамках её подпрограммы «Газификация» в 2018 году планируется построить несколько распределительных газопроводов в Тогучинском районе.

За время действия подпрограммы «Газификация» жители 113 населённых пунктов в 17 районах и пяти городских округах получили возможность отапливать дома и пользоваться газом. Общая протяжённость действующих межпоселковых газопроводов составила 450 километров, распределительных внутрипоселковых газопроводов — 4,5 тысячи километров. Вливания из бюджета Новосибирской области составили более 1,5 млрд рублей.

В 2018 году работа по обеспечению газом жителей области продолжится. Перечень объектов газификации 19 марта утвердили на заседании регионального правительства.

«В текущем году планируется построить распределительные газопроводы в р. п. Горном Тогучинского района с подключением 900 домовладений, в с. Буготак и ж.-д. ст. Буготак Тогучинского района с подключением 700 домовладений, в с. Льниха Тогучинского района с подключением 200 домовладений», — сообщила по итогам заседания пресс-служба регионального правительства.

Общий объём финансирования подпрограммы «Газификация» из областного бюджета составит 133,6 млн рублей, из них на обеспечение газом Тогучинского района будет направлено 4,6 млн рублей в виде субсидий местным бюджетам и 118,1 млн рублей на софинансирование расходов, связанных с реализацией госпрограммы развития сельского хозяйства.

Для помощи жителям области, желающим взять кредит на газификацию жилья, из бюджета будет выделено 800 тысяч рублей в качестве мер государственной поддержки.

Напомним, в ходе встречи с представителями финансового сообщества Новосибирской области 20 марта врио главы региона Андрей Травников заявил, что конструктивное сотрудничество коммерческих структур с органами власти будет способствовать уверенному развитию экономики.

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