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Новосибирские спасатели вызволили мужчину из двойного заточения (видео)

 21 марта, 15:06
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Новосибирские спасатели вызволили мужчину из двойного заточения (видео)
фото с сайта pixabay.com

Спасатели МАСС освободили 35-летнего жителя Новосибирска из собственного гаража; спасением жизни мужчина обязан своей супруге.

Сообщение в дежурную часть оперативно-спасательной службы поступило от обеспокоенной жительницы Новосибирска. Звонившая женщина попросила помочь с поисками мужа, который утром ушёл на работу и не вернулся вечером. Также она рассказала сотрудникам службы, что сходила проверить гараж, куда её пропавший супруг ставит автомобиль и через замочную скважину увидела, что машина стоит на месте.

В этот гараж спасатели и отправились. Бокс был заперт изнутри, звука работающего двигателя не было слышно.

«По прибытии спасатели деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и обнаружили мужчину, в бессознательном состоянии сидевшего в автомобиле», — рассказал заместитель начальника МАСС Новосибирска Константин Максимов.

Автомобиль, как и гараж, был закрыт изнутри: специалистам МАСС пришлось применять специальные инструменты, чтобы извлечь пострадавшего из салона. После того, как мужчина оказался на улице, он быстро пришёл в себя. Сотрудники спасательной службы отметили, что алкоголем от него не пахнет. Он рассказал спасателям, что не помнит, сколько времени провёл в гараже, и пожаловался на то, что ему холодно.

Экипаж перенёс 35-летнего узника собственных гаража и автомобиля в служебную машину, где спасатели включили отопление и попытались его отогреть до приезда скорой помощи.

Далее сотрудники МАСС передали пострадавшего бригаде скорой помощи, его состояние и причину потери сознания предстоит выяснить медикам.

Напомним, 13 марта бойцы МАСС освободили подростка, который приковал себя за ногу к батарее бабушкиными наручниками.

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