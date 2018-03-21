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Правительство и банки объединятся ради развития экономики Новосибирской области

 21 марта, 08:20
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Правительство и банки объединятся ради развития экономики Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

По инициативе представителей банковского и страхового сообществ врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил с ними перспективы совместной работы.

В ходе встречи участники финансового сообщества рассказали Андрею Травникову, как обстоят дела в банковской сфере. Руководитель дирекции по Новосибирской области красноярского филиала Банка ВТБ Вячеслав Брюханов представил информацию о текущих проблемах корпоративного кредитования; управляющий филиалом «Газпромбанка» в Новосибирске Намжил Урбанаев — об участии банков в государственно-частном партнёрстве; управляющий филиала № 5440 Банка ВТБ Станислав Могильников — об актуальных аспектах новосибирского ипотечного рынка и взаимодействии с застройщиками и властными структурами. Президент банка «Левобережный» Надежда Иващенко представила предложения о развитии инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Новосибирской области, а президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов уделил внимание состоянию деятельности по финансовой грамотности в регионе.

Директор Новосибирского филиала компании «ВТБ-Страхование» Дмитрий Шевченко и директор регионального филиала «Ингосстраха» Алексей Игошин провели презентацию ключевых вопросов взаимодействия страхового сообщества с органами исполнительной власти Новосибирской области.

По итогам встречи врио главы региона подчеркнул необходимость работы во взаимодействии как одно из важных условий развития экономики региона в целом.

«Необходимость координации нашей работы, безусловно, присутствует. Мы понимаем, что без сильной и здоровой банковской и страховой отраслей других финансовых институтов экономика региона планомерно развиваться не может», — подчеркнул Андрей Травников.

Андрей Травников также отметил, что подобную встречу нельзя оставить единичной, необходимо проводить подобные обсуждения регулярно, вынося на повестку анализ экономической ситуации в отдельных отраслях и регионе в целом.

Напомним, по данным последнего исследования Агентства политических и экономических коммуникаций, опубликованным 12 марта, Травников упрочил свои позиции в рейтинге губернаторов, переместившись с 50-го на 46-е место.

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