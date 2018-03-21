Россиянам угрожают в Великобритании

Угрозы в адрес российских граждан, СМИ и дипломатов поступают в Великобритании. Об этом со ссылкой на посла РФ в королевстве Александра Яковенко сообщает ТАСС.

«Угрозы звучат, причём не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам», — сказал он.

«Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы, — добавил он. — Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности».