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Россиянам угрожают в Великобритании

 21 марта, 02:02
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Россиянам угрожают в Великобритании
фото с сайта pixabay.com.

Угрозы в адрес российских граждан, СМИ и дипломатов поступают в Великобритании. Об этом со ссылкой на посла РФ в королевстве Александра Яковенко сообщает ТАСС.

«Угрозы звучат, причём не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, по отношению к простым российским гражданам», — сказал он.

«Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы, — добавил он. — Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности».

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