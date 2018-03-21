Сбежавшего от родительского наказания новосибирского школьника вернули домой

Опасаясь сурового наказания от родителей за прогулянные уроки, шестиклассник отправился к бабушке — транспортные полицейские задержали его в электропоезде на пути из Новосибирска.

Мальчика, который ехал в электропоезде без родителей, заметили контролёры электрички. Работники поезда сообщили об одиноком маленьком пассажире дежурящим в составе сотрудникам полиции. Правоохранители доставили школьника в линейный отдел полиции.

«В ходе проверки было установлено, что 13-летний учащийся общеобразовательной школы, житель Заельцовского района областного центра, самовольно покинул место постоянного жительства, в связи с чем был объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Оказалось, школьник прогулял занятия и побоялся, что дома его сильно накажут. Не придумав ничего лучше, он купил билет на электричку и поехал к бабушке в Тогучинский район. Полицейские опросили и родителей сбежавшего сорванца: семья оказалась благополучной, насилия над детьми в ней не было.

Школьника отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы с ним поработал психолог. После этого юного беглеца вернули в семью.

Напомним, в декабре 2017 года транспортным полицейским довелось снимать с рейса не такого безобидного пассажира: авиадебошир устроил алкоперформанс ещё до взлёта самолёта.