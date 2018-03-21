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Школьники Новосибирской области овладеют самбо

 21 марта, 18:03
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Школьники Новосибирской области овладеют самбо
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области в течение 2018 года откроют несколько специализированных спортивных залов для занятий самбо.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, 21 марта в новосибирской школе № 175 открыли специализированный спортивный зал для занятий самбо. Исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2018 году в образовательных учреждениях области появится ещё шесть таких залов.

«В школе № 175 для школьников с первого по четвёртый классы занятия будут проводиться в рамках уроков физической культуры, для остальных желающих будет работать секция самбо», — отметили в пресс-службе.

Специализированные залы для занятий самбо в 2018 году появятся в Новосибирске, посёлке Горном Тогучинского района, а также в Чулымском и Каргатском районах. Федерация Самбо заключила соглашение о сотрудничестве по совершенствованию профессиональной подготовки учителей физкультуры и тренеров с Болотнинским педагогическим колледжем для дальнейшего внедрения данного вида спорта в школах.

Напомним, в феврале стало известно, что школьникам и студентам улучшат условия занятия спортом в Новосибирске.

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