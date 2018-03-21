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Смерть роженицы с ребёнком расследуют в Новосибирске

 21 марта, 13:30
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Смерть роженицы с ребёнком расследуют в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Женщина родила в одной из новосибирских больниц мёртвого сына, а на следующий день скончалась от осложнений — следователи проверят факт случившегося.

Как сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области, по факту смерти роженицы в одной из больниц Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

12 марта в больнице Калининского района у 33-летней жительницы Новосибирска произошли самопроизвольные роды. Однако сын появился на свет мёртвым, а у женщины начались осложнения. 13 марта она скончалась.

«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 19 марта следователи взялись за дело гибели спасателя МЧС в Новосибирске.

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