Снова снег: о погоде в Новосибирской области 21 марта

Как сообщают синоптики, сегодня, 21 марта в Новосибирской области облачно с прояснениями, ночью без осадков, по западу местами небольшой снег, слабые метели.

Днём в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный ночью 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Температура ночью минус 7 — минус 12 градусов, при прояснениях до минус 19 градусов. Днём до 1 градуса тепла.