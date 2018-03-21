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Топ-5 событий вторника — Сиб.фм

 21 марта, 00:01
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Топ-5 событий вторника &mdash; Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

Нашествие весенних издержек, пухлые собачьи губы, хворающий хлеб и тёплая новость для бюджетников — всё, чем Сиб.фм запомнился первый по-настоящему весенний вторник 20 марта.

ПРОКАТИМСЯ?

В ночь на вторник в Новосибирске прошёл настоящий весенний дождь. А утром замёрз. Все дороги покрылись льдом и превратились в катки. Из этого последовали травмы пешеходов и ДТП большого количества транспорта. В аварии попадали все — и легковые машины, и общественный транспорт. Ситуация на дорогах хоть и стала предсказуемой, но заставила всех участников движения схватиться за голову: утром заторы на дорогах достигли девяти баллов, к обеду обстановка разрядилась до семи баллов. ГИБДД перешла на усиленный режим несения службы, пока коммунальщики не решат ледяную проблему. Или пока она сама не растает.

В ЯМКУ БУХ!

Ещё одной весенней традицией стал сход асфальта вместе со снегом. Первой показала себя яма на улице Ипподромской в Новосибирске. Довольно глубокая яма наполнена грязной водой, поэтому заметить её вовремя довольно сложно. В течение дня коварная пробоина навредила колёсам 10 машин. Возмущённые автовладельцы распространили информацию о такой подставе — уже через несколько часов участок Ипподромской с ямой отремонтировали дорожные рабочие.

ЗАРПЛАТА РАСТЁТ КАК МИНИМУМ

В регионы направлены 20 млрд рублей на увеличение заработных плат сотрудников бюджетной сферы. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Дотации для увеличения зарплатных фондов бюджетных учреждений были предоставлены субъектам РФ в связи с готовящимся повышением минимального размера оплаты труда до 11,1 тысячи рублей. Самые большие дотации получили сибирские регионы: Красноярский край — 1 млрд рублей, Алтайский край — 906,9 млн рублей, Забайкальский край — 602,2 млн рублей. Новосибирской области досталось 394 млн рублей.

АБЫРВАЛГ ИЗ США

На платформе Reddit появились фотографии собаки, морда которой имела явные черты лица человека. Пользователи интернета восхитились, испугались и заподозрили Шанталь Дежарден, у которой живёт пёс, в подделке изображения. В ответ на обвинения в сети появилось видео, на котором пушистый коричневый пёс Йоги виляет хвостом и подмигивает в камеру.

ХЛЕБ БОЛЕЕТ

Эксперты Роскачества обнаружили картофельную болезнь в хлебе трёх новосибирских марок. Почвенный микроб разносит картофельную палочку в львиную долю зерна, поэтому и картофельная болезнь распространена очень широко: чаще всего болеет белый хлеб, а вот сушки и сухари — самые безопасные. Корка хлеба теряет упругость, мякоть темнеет и становится вязкой, похожей на слизь. Специалисты строго-настрого запрещают есть заражённый хлеб и кормить им животных. Сразу в утиль — от картофельной болезни подальше.

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