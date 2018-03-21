В Кремле рассказали о поздравлениях Путину

Главы иностранных государств и руководители международных организаций продолжают направлять в адрес Владимира Путина поздравления с победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает официальный сайт Кремля.

Поздравления Владимиру Путину направили главы Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гвинеи, Кипра, Македонии, Мали, Монголии, Эстонии, а также генеральный секретарь организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо.

Добавим, что президент США Дональд Трамп, вопреки рекомендациям своей администрации, поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Как сообщает The Washington Post, перед его звонком российскому лидеру Трампу положили на стол большую записку с надписью «Не поздравлять».

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил 76,69 % голосов избирателей. Рейтинг Путина в Новосибирской области по предварительным данным составил 70 %.