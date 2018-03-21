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В Новосибирской области стало меньше наркоманов

 21 марта, 07:15
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В Новосибирской области стало меньше наркоманов
фото pixabay.com

Число больных наркоманией в регионе снизилось почти на треть — тенденция к этому зафиксирована в 2014 году.

На заседании областной антинаркотической комиссии, прошедшем 20 марта под председательством врио губернатора Андрея Травникова, обсудили комплекс мероприятий, направленных на противодействие этой угрозе.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального правительства, количество больных наркоманией в Новосибирской области непрерывно снижается с 2014 года. В 2017 году их число по сравнению с итогами 2016 года упало на 31 %.

В минувшем году снизилось и число преступлений, совершённых несовершеннолетними и связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году зафиксировано 30 таких правонарушений — их стало меньше на 59,5 %, чем в 2016. На 21,9 % снизилось количество преступлений, совершённых пьяными подростками.

Полицейские в минувшем году провели более 200 профилактических рейдов в барах, дискотеках и клубах.

Помимо вышеперечисленного, ведётся и работа по совершенствованию системы реабилитации бывших наркоманов. Сейчас на территории региона этим занимаются 75 юридических лиц и шесть некоммерческих организаций.

По оценке Андрея Травникова, в борьбе с наркоманией удалось достичь определённого результата.

«Вместе с тем ситуация остаётся достаточно напряжённой. Поэтому мероприятия, запланированные на 2018 год, должны быть исполнены в обязательном порядке. Дополнительно к этому необходимо проанализировать, какие именно мероприятия показали наибольшую эффективность, для того чтобы использовать их более активно», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, на прошедших в марте выборах президента новосибирская общественница услышала на избирательном участке песню об употреблении запрёщенных веществ.

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