Выстрелом в упор расправились с охранником новосибирского бара пьяные посетители

Смертельным выстрелом в голову закончилась потасовка между пьяным посетителем и начальником службы безопасности бара «Ухо и медведь».

Компания из семи человек пришла петь песни в начале второго ночи 21 марта. Один из приятелей хотел пройти в зал в верхней одежде, но начальник охраны его не пустил. Пожелав остаться в куртке, гость затеял потасовку с охранниками. Друзья с готовностью его поддержали.

«Слово за слово, они всемером кинулись на них двоих. В процессе потасовки Костю (начальника охраны караоке-бара — прим. Сиб.фм) прижали к бару, и кто-то подбежал и в упор в висок выстрелил ему из травмата. Потом все убежали, приехала скорая, Костю увезли в больницу, там он скончался. Ему было 42 года», — приводит слова очевидца паблик «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Убийство Константина было зафиксировано в 1:35 21 марта. Полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и следственного управления СК России по Новосибирской области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержания лица, причастного к совершению преступления», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Подписчики паблика «АСТ-54» выразили соболезнования близким погибшего сотрудника караоке-бара «Ухо и медведь».

«Мужик был просто золотой... Вояка, офицер, горячие точки прошёл, крышей не поехал, рассудительный, добрый. И тут такое... Пусть земля ему будет пухом», — написал в комментариях к посту о гибели Константина пользователь Артём Попов.

Напомним, в феврале толпа пьяных школьников до смерти забила 21-летнего парня в якутском городе Верхоянске.