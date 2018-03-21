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Заработавшая на липовой криптовалюте новосибирская пенсионерка пошла под суд

 21 марта, 18:43
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Заработавшая на липовой криптовалюте новосибирская пенсионерка пошла под суд
фото с сайта pixabay.com

Женщина в почтенном возрасте провела семинар, после которого разбогатела и оставила у разбитого корыта жителей Бийска — дело передано в суд.

66-летняя жительница Новосибирска организовала и провела в Бийске Алтайского края семинар для желающих заработать на криптовалюте. Предприимчивая дама собрала «клиентов», представившись сотрудником международной финансовой компании. Главной её задачей было не рассказать участникам занятия о механизмах получения и приумножения биткоинов, а разбогатеть самой. Что она и сделала, собрав в финале встречи с каждого участника по 31 тысяче рублей.

«Получив от жителей наукограда в общей сложности 124 тысячи рублей, обвиняемая присвоила эти деньги и в дальнейшем потратила их на собственные нужды», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Жители Бийска, не получив дивидендов, решили разыскать коуча и обратились в правоохранительные органы. Алтайские следователи нашли пенсионерку, к тому времени потратившую деньги своих учеников, задержали её и предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале новосибирский интернет-магазин неплохо заработал, выдавая дешёвый контрафакт за «топовый шмот».

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