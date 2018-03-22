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Самолет в Новосибирске совершил вынужденную посадку

 22 марта, 07:02
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Самолет в Новосибирске совершил вынужденную посадку
фото с сайта pixabay.com.

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы во Владивосток, сегодня, 22 марта, вынужденно приземлился в Новосибирске из-за пассажира, которому стало плохо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивостока.

«Самолет сел в [аэропорту] Толмачево для оказания медицинской помощи. Одному из пассажиров стало плохо», — рассказали агентству в пресс-службе.

Рейс 1702 должен был прибыть во Владивосток 5:20 мск. По состоянию на 2:30 мск, лайнер находился в Новосибирске, прибытие рейса задерживается.

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