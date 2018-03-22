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Адвокат из Новосибирска обещал за деньги повлиять на суд

 22 марта, 13:42
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Адвокат из Новосибирска обещал за деньги повлиять на суд

Новосибирскому адвокату дали условный срок — юрист обманул свою подзащитную, пообещав снизить ей наказание.

В пресс-службе областной прокуратуры Сиб.фм рассказали, что в феврале 2016 года адвокат Александр Самков заключил договор о защите жительницы Новосибирска — её уголовное дело должен был рассмотреть Железнодорожный суд.

У адвоката и его подзащитной оказались общие знакомые. В их сопровождении в марте 2016 года Самков прибыл в один из офисов на улице Державина, 79, где и встретился со своей клиенткой.

Во время беседы адвокату удалось убедить женщину в том, что её могут посадить на восемь лет, но в его силах повлиять на суд и «скостить срок». За неформальную помощь Александр Самков потребовал 1,5 млн рублей.

Уже в апреле почувствовавший запах денег адвокат предложил подзащитной за 8 млн рублей и вовсе избавить её от уголовного преследования.

Судя по всему, таких денег у женщины не было, поэтому её окончательная договорённость с Самковым выглядела так: она платит 1,8 млн рублей, а он добивается снижения срока отсидки до трёх лет и семи месяцев.

11 апреля сотрудники областного управления ФСБ в том же офисе на Державина пресекли передачу денег подзащитной одной из знакомых адвоката.

Уголовное дело было возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. В итоге суд признал Александра Самкова виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в полмиллиона рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью ближайшие три года.

Адвокат свою вину не признал, приговор в законную силу на момент публикации не вступил.

Напомним, в марте в Новосибирске осудили убившего 19 женщин экс-полицейского.

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