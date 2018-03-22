Адвокат из Новосибирска обещал за деньги повлиять на суд

Новосибирскому адвокату дали условный срок — юрист обманул свою подзащитную, пообещав снизить ей наказание.

В пресс-службе областной прокуратуры Сиб.фм рассказали, что в феврале 2016 года адвокат Александр Самков заключил договор о защите жительницы Новосибирска — её уголовное дело должен был рассмотреть Железнодорожный суд.



У адвоката и его подзащитной оказались общие знакомые. В их сопровождении в марте 2016 года Самков прибыл в один из офисов на улице Державина, 79, где и встретился со своей клиенткой.

Во время беседы адвокату удалось убедить женщину в том, что её могут посадить на восемь лет, но в его силах повлиять на суд и «скостить срок». За неформальную помощь Александр Самков потребовал 1,5 млн рублей.



Уже в апреле почувствовавший запах денег адвокат предложил подзащитной за 8 млн рублей и вовсе избавить её от уголовного преследования.



Судя по всему, таких денег у женщины не было, поэтому её окончательная договорённость с Самковым выглядела так: она платит 1,8 млн рублей, а он добивается снижения срока отсидки до трёх лет и семи месяцев.



11 апреля сотрудники областного управления ФСБ в том же офисе на Державина пресекли передачу денег подзащитной одной из знакомых адвоката.



Уголовное дело было возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. В итоге суд признал Александра Самкова виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в полмиллиона рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью ближайшие три года.



Адвокат свою вину не признал, приговор в законную силу на момент публикации не вступил.



Напомним, в марте в Новосибирске осудили убившего 19 женщин экс-полицейского.