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Анатолию Локтю не страшен иск экс-главы Дзержинского района

 22 марта, 14:27
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Анатолию Локтю не страшен иск экс-главы Дзержинского района
фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на традиционной пресс-конференции заявил, что уверен в правомерности увольнения Александра Полищука с поста главы Дзержинского района.

Как уже сообщал Сиб.фм, 22 февраля Полищук был уволен за махинации в процессе выбора нуждающихся в благоустройстве городских территорий.

«Наша общая задача с общественностью — обеспечить честную и прозрачную процедуру этого выбора. Это было единым требованием для всех районов. К сожалению, были выявлены нарушения при подсчёте голосов жителей в Дзержинском районе. Сегодня я принял решение об увольнении главы администрации района», — так объяснил своё решение мэр в сети Facebook.

Позже появилась информация, что 13 марта экс-глава Дзержинского района подал в суд иск к мэрии, в котором потребовал своего восстановления в должности.

«У нас и раньше были прецеденты, когда уволенные сотрудники подавали в суд: ни разу им не удавалось выиграть. В случае с Александром Полищуком я действовал в соответствии со своими полномочиями и законами страны», — заявил градоначальник на встрече с прессой сегодня, 22 марта.

Напомним, в марте депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус проиграла суд с мэрией, где ей не предоставили список застройщиков-должников.

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