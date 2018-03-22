Анатолию Локтю не страшен иск экс-главы Дзержинского района

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на традиционной пресс-конференции заявил, что уверен в правомерности увольнения Александра Полищука с поста главы Дзержинского района.

Как уже сообщал Сиб.фм, 22 февраля Полищук был уволен за махинации в процессе выбора нуждающихся в благоустройстве городских территорий.



«Наша общая задача с общественностью — обеспечить честную и прозрачную процедуру этого выбора. Это было единым требованием для всех районов. К сожалению, были выявлены нарушения при подсчёте голосов жителей в Дзержинском районе. Сегодня я принял решение об увольнении главы администрации района», — так объяснил своё решение мэр в сети Facebook.



Позже появилась информация, что 13 марта экс-глава Дзержинского района подал в суд иск к мэрии, в котором потребовал своего восстановления в должности.



«У нас и раньше были прецеденты, когда уволенные сотрудники подавали в суд: ни разу им не удавалось выиграть. В случае с Александром Полищуком я действовал в соответствии со своими полномочиями и законами страны», — заявил градоначальник на встрече с прессой сегодня, 22 марта.



Напомним, в марте депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус проиграла суд с мэрией, где ей не предоставили список застройщиков-должников.