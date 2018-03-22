Андрей Травников встретился с новосибирскими предпринимателями

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с местными бизнесменами — общение проходило на площадке компании 2ГИС.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства, врио губернатора и предприниматели обсудили проблемы налогообложения и налоговые льготы, консультационную помощь и меры государственной поддержки. Особое внимание было уделено наиболее удачным стартапам.

Андрей Травников по итогам встречи заявил, что малый бизнес является двигателем экономики региона и важным налогоплательщиком в области. «Правительство области продолжит оказывать все существующие и искать новые меры поддержки малому и среднему бизнесу в регионе», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Андрей Травников ознакомился с работой компании 2ГИС: сейчас там реализуется совместный с правительством региона проект по распространению информации о населённых пунктах региона.

Напомним, в марте врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил с банкирами перспективы совместной работы.