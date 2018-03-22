6 баллов
-5 °C
Курс ЦБ:
57,5
70,57

Андрей Травников встретился с новосибирскими предпринимателями

 22 марта, 07:45
были упомянуты
подходящие темы
Андрей Травников встретился с новосибирскими предпринимателями
фото pixabay.com

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с местными бизнесменами — общение проходило на площадке компании 2ГИС.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства, врио губернатора и предприниматели обсудили проблемы налогообложения и налоговые льготы, консультационную помощь и меры государственной поддержки. Особое внимание было уделено наиболее удачным стартапам.

Андрей Травников по итогам встречи заявил, что малый бизнес является двигателем экономики региона и важным налогоплательщиком в области. «Правительство области продолжит оказывать все существующие и искать новые меры поддержки малому и среднему бизнесу в регионе», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Андрей Травников ознакомился с работой компании 2ГИС: сейчас там реализуется совместный с правительством региона проект по распространению информации о населённых пунктах региона.

Напомним, в марте врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил с банкирами перспективы совместной работы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 марта, 12:11 • интервью

Социальные лубриканты и мамина кухня

Героем проекта «Люди как книги» стал новосибирский ресторатор Вячеслав Яковлев. Создатель Twiggy и «Мамина сибиряка» рассказал Антону Веселову о деньгах, сыре и гастрономии.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.