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Более 23 тысяч людей заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

 22 марта, 17:54
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Более 23 тысяч людей заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Ни одного случая заболевания ОРВИ и гриппом среди привитых не выявлено — Роспотребнадзор дал советы, как не попасть в новый список заразившихся.

«С 12 по 18 марта в Новосибирской области зарегистрировали 23 643 случаев заболеваемости ОРВИ, что выше значения эпидпорога на 10,9 %», — сообщило Управление Роспотребнадзора.

Всего, за указанное время было 3 762 случая заболевания детей до двух лет, от трёх до шести лет — 5 304 факта заражения, от семи до 14 — 5 090.

«В связи с превышением эпидпорогов на территории Новосибирска, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами проводятся ограничительные и дополнительные противоэпидемические мероприятия», — сказано на сайте регионального ведомства.

Привито против гриппа было 1 201 886 человек — это 43,3 % населения. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что среди них никто не заболел. Также управление сообщило меры неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ:

соблюдать правила личной гигиены;

ограничить контакты с заболевшими гриппом и ОРВИ людьми;

надевать медицинскую маску в местах большого скопления людей, в присутствии больных, а также менять маску не реже чем через два-три часа использования;

вести здоровый образ жизни, правильно питаться, закаляться, заниматься спортом, что повысит сопротивляемость и стрессоустойчивость организма;

регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку;

принимать иммуностимуляторы (после консультации врача).

Напомним, в январе эпидемия гриппа и простуды пришлась на неделю морозов в Новосибирской области.

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