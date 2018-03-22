Больничных клоунов разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске ищут волонтёров, которые будут веселить клоунадой, чтением сказок и творческими мастер-классами детей, проходящих лечение в больницах.

Как сообщила руководитель АНО «Больничные клоуны НОС» Надежда Бочкарёва, их организация приглашает жителей города на Пятую городскую Школу по подготовке волонтёров для работы с маленькими пациентами новосибирских больниц.

«В этом году Школа особенная: мы расширяем направления нашей деятельности и ищем талантливых сказителей и рассказчиков историй для чтения сказок в палатах, а также мастеров хендмейда, готовых на регулярной основе проводить с ребятишками мастер-классы и делиться секретами рукотворных чудес», — сказала Надежда Бокчарёва.

Работа волонтёров направлена на улучшение психоэмоционального состояния детей, которые проходят стационарное лечение в больницах. С помощью методов арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии они поднимают настроение ребёнку и его родителям, облегчая нахождение в стенах медучреждения, направляя внимание малыша на игру, сказку и творчество.

«В рамках обучения волонтёры познакомятся с основами работы рассказчиков иллюстрированных историй, а также приобретут навыки, необходимые для работы с детьми в стационаре больницы», — отметила Надежда Бочкарёва.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирской области будут набирать волонтёров для WorldSkills Kazan.