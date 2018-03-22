Фильмы одного из самых популярных бельгийских режиссёров покажут в Новосибирске

С 23 по 25 марта в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» состоится ретроспектива одного из самых титулованных бельгийских режиссёров — Жако Ван Дормеля. В ретроспективу войдут три картины — «Господин Никто», «Новейший завет» и «День восьмой».

Жако Ван Дормель — человек удивительной судьбы. Он пережил тяжёлую травму при родах, что едва не стоило ему жизни. Позже Ван Дормель не раз заявлял, что воспринимает жизнь как прекрасный дар.

Учась в киношколе, свой взгляд на мир начинающий режиссёр долгое время транслировал с помощью короткометражек. В 1991 году Ван Дормель поставил первый полнометражный фильм «Тото-герой» и стал европейской знаменитостью. Дебютная работа режиссёра не только стала коммерчески успешной, но и получила награды в Каннах и премию «Сезар».

Вторая работа, «День восьмой», подтвердила, что успех Ван Дормеля не был случайным. Фильм удостоился наград Каннского фестиваля, а также номинировался на «Золотой глобус» от Бельгии. Согласно сюжету, жизнь одинокого бизнес-консультанта Гарри круто меняется, когда он знакомится со сбежавшим из психиатрической лечебницы Жоржем. В пространстве фильма чудесным образом уживаются психологическая драма и комедия. «День восьмой» можно будет посмотреть в «Победе» 25 марта в 17:00.

Следующая работа Ван Дормеля оказалась на экранах долгие годы спустя. «Господин Никто» — это, пожалуй, самый известный в мире фильм бельгийского режиссёра. Главную роль в нём исполнил американский актёр и рок-музыкант Джаред Лето. Бюджет картины составил 37 млн евро, что сделало её самой дорогой в истории бельгийского кино. «Господин Никто» — это сложноустроенная фантастическая притча, поднимающая темы человеческого выбора, судьбы и параллельных вселенных. «Господина Никто» покажут в «Победе» 23 марта в 19:00.

Последний на сегодняшний день полнометражный фильм Жако Ван Дормеля «Новейший завет» вышел на экраны в 2015 году. Согласно сюжету этой фантастической комедии, Бог живёт в Брюсселе и имеет нескольких детей. Отношения с дочерью у Бога сложные — однажды она сбегает в человеческий мир, чтобы отомстить отцу. «Новейший завет» покажут в «Победе» 24 марта в 17:00.