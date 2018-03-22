Илона Маска лишили зарплаты акционеры Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск лишился своего фиксированного оклада — теперь он будет получать лишь акции компании в зависимости от их роста.

Акционеры компании Tesla одобрили десятилетний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, сообщает «Газета.ru». Согласно документу, он лишается гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций в зависимости от роста капитализации фирмы.

«При этом первый транш Маск получит лишь после того, как капитализация компании превысит 100 млрд долларов», — комментирует издание.

Следующие свои награды он будет получать по мере роста капитализации Tesla на каждые 50 млрд долларов. Так Илон Маск хочет показать серьёзность своих намерений по улучшению эффективности компании.

Напомним, в феврале новосибирские инженеры бросили вызов Илону Маску.