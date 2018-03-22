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Крупнейший красноярский завод обесточили из-за аварии

 22 марта, 03:34
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Крупнейший красноярский завод обесточили из-за аварии
фото с сайта pixabay.com.

Красноярский алюминиевый завод частично остался без электроснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

Без электроснабжения осталась часть нагрузки Красноярского алюминиевого завода (ОК «РУСАЛ») — 320 МВт.

Как говорится в сообщении, аварийные отключения произошли на подстанции 220 кВ филиала Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы — «Магистральных электрических сетей Сибири».

По состоянию на 24 часа местного впемени 21 марта 2018 года велись аварийно-восстановительные работы

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