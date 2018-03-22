Крупнейший красноярский завод обесточили из-за аварии
22 марта, 03:34
подходящие темы
фото с сайта pixabay.com.
Красноярский алюминиевый завод частично остался без электроснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.
Без электроснабжения осталась часть нагрузки Красноярского алюминиевого завода (ОК «РУСАЛ») — 320 МВт.
Как говорится в сообщении, аварийные отключения произошли на подстанции 220 кВ филиала Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы — «Магистральных электрических сетей Сибири».
По состоянию на 24 часа местного впемени 21 марта 2018 года велись аварийно-восстановительные работы